Предотвращен ввоз в Азербайджан более 55 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения надежной охраны госграницы и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, за последние несколько дней были предотвращены три попытки ввоза на территорию Азербайджана из Исламской Республики Иран общим весом 55 кг 360 граммов наркотических средств.

10 мая на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Оруджмахалла Астаринского района, пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения государственной границы. В найденной сумке было обнаружено 4 900 граммов марихуаны, 3 450 граммов героина, 1 550 граммов опиума, 2 000 граммов "Метафетамина", 3 800 таблеток "метадона М-40". Общий вес обнаруженных наркотических веществ составил 11,9 кг.

В результате проведенной в тот же день совместно с сотрудниками МВД операции на территории пограничной заставы, расположенной недалеко от села Паликаш Астаринского района, было обнаружено 5,56 кг вещества, похожего на героин.

11 мая на территории пограничной заставы близ села Ахмедлы Бейлаганского района, пограничным нарядом было выявлено движение 1 нарушителя границы. После требования остановиться, нарушитель границы бросил вещи и сбежал. В целлофановых пакетах было обнаружено 37,9 кг наркотических вещей: 19 180 граммов опиума, 16 305 граммов героина, 2 415 граммов марихуаны.