Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан  

21 июня в 22:20 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан из Ирана.
Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в отношении нарушителей границы было применено оружие.
Воспользовавшись особенностями рельефа, нарушители бросив имеющийся при них груз, вернулись на территорию Ирана.
В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий были обнаружены и изъяты 12 кг 760 г наркотиков.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.