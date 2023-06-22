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Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан  

Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан   21 июня в 22:20 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан из Ирана.
Происшествия
22 июня 2023 г. 13:22
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан  

21 июня в 22:20 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан из Ирана.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в отношении нарушителей границы было применено оружие.

Воспользовавшись особенностями рельефа, нарушители бросив имеющийся при них груз, вернулись на территорию Ирана.

В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий были обнаружены и изъяты 12 кг 760 г наркотиков.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana narkotik vasitələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb, silah tətbiq edilib

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