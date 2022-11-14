Предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан около 10 кг наркотиков

11 ноября в 21:00 на территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района, задержан житель Газахского района Садыгов Орхан Юнис оглу,

11 ноября в 21:00 на территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района, задержан житель Газахского района Садыгов Орхан Юнис оглу, 1986 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

При досмотре у задержанного обнаружено 9,9 кг предположительно наркотических веществ (9,3 кг марихуаны, 100 граммов опиума и 400 таблеток психотропного препарата метадон-40 общим весом 500 граммов).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.