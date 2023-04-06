Предотвращен ввоз 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз более 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Предотвращен ввоз более 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, 5 апреля в 22:10 на территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан наркотических средств общим весом 11 кг 300 г и 1000 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".

Следственные мероприятия по факту продолжаются.