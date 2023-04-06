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Предотвращен ввоз 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Предотвращен ввоз более 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
6 апреля 2023 г. 11:07
Предотвращен ввоз 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз более 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, 5 апреля в 22:10 на территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан наркотических средств общим весом 11 кг 300 г и 1000 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".

Следственные мероприятия по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 11 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

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