Предотвращен провоз в Азербайджан оружия и 30 кг наркотиков

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные были арестованы

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) пресекли контрабанду через госграницу в Азербайджанскую Республику около 30 кг. наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в ГПС.

27 февраля на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС близ села Имамвердили Бейлаганского района был задержан в качестве подозреваемого житель Джалилабадского района Халилов Натик Маис оглу 1991 г.р. Во время осмотра пакета, который был при нем, внутри были обнаружены и изъяты 3087 граммов высушенной марихуаны, 2941,4 грамма героина, 730 таблеток метадона, 120 капсул прегабалина, 1945,8 грамма метамфетамина, а также пистолет марки Baredda A6 калибра 9 мм и пистолет марки Lord t822 калибра 8 мм.

4 марта на служебной территории погранзаставы близ села Арайатлы Физулинского района один человек был задержан при попытке сбежать с пакетом, который он забрал с местности. Задержанным оказался житель Баку Наджафзаде Джейхун Эйваз оглу 1990 г.р.. При осмотре пакета внутри были обнаружены и изъяты 192,8 грамма героина, 982,2 грамма опия, 3007,1 грамма смолы гашиша, 60 штук метадона, 100,1 грамма метамфетамина, 224 капсулы прегабалина.

6 марта на служебной территории погранзаставы близ села Имамвердили Бейлаганского района был задержан автомобиль марки Nexia Ravon с государственным номерным знаком 90 PN 378 с 3 пассажирами. При осмотре автомобиля в пакете синего цвета было обнаружено и изъято 16983,18 грамма опия и 400 таблеток М40. В автомобиле находились жители Баку Ибрагимов Заур Мазахир оглы 1998 г.р., Зейналов Рамиз Рафиг оглы 1998 г.р. и житель Шемахинского района Ибадов Сарвин Сарвар оглы 1998 г.р. В ходе разбирательств они признались в совершенном деянии и сообщили, что прибыли на территорию за наркотическими средствами.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные были арестованы.