Предотвращен незаконный ввоз в страну золотых изделий - ФОТО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза в страну большого количества золотых изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, прилетевший авиарейсом Москва-Баку Самед Мухаммед оглу Баладжаев был приглашен в комнату полиции для личного досмотра и проверки багажа, ввиду того, что его поведение в зоне таможенного контроля вызывало подозрение. При осмотре багажа в чемодане С. Баладжаева среди вещей были обнаружены завернутые в небольшие тканевые и целлофановые пакеты 2 кольца, 1 пара серег, 1 браслет, 1 слиток с гравировкой "POCCИЯ 50 г золото 999,9 N M4.9365", 1 набор из браслета, серег и кольца с надписью Tiffany 8 Co. 1995 Italy и 5 колье, ранее не предъявленные таможенному контролю и не задекларированные ни письменно, ни в электронном виде.

В связи с найденными предметами была назначена физико-химическая и товароведческая экспертиза. По заключению эксперта центра судебной экспертизы министерства юстиции, из представленного на экспертизу металлическая часть одного кольца изготовлена из золота 585 пробы, 1 слиток - 999 пробы, металлическая часть других изделий - из золота 750 пробы, общий вес составляет 519,32 г и изделия украшены бриллиантовыми камнями.