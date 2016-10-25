Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии телефонов iPhone

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На Магарамкентском таможенном посту на российско-азербайджанской границе задержана партия из 90 единиц мобильных телефонов "iPhone" и аксессуаров к ним.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, крупную партию удалось выявить сотрудникам оперативно-розыскного отдела таможни вместе с коллегами из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологами при проведении таможенного контроля и оформления автомашины марки "Лада Гранта".

"Легковушка следовала из России в Азербайджан. За рулем находился гражданин России. При проверке у него обнаружили сокрытые от таможенного органа мобильные телефоны марки "iPhone" в количестве 90 штук и зарядные устройства к ним в количестве 90 штук", - заявили в таможне Дагестана.

Незаконно перевозимые мобильные телефоны были спрятаны в заднем правом колесе, установленном на транспортном средстве. Товар изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье сокрытие товаров от таможенного контроля.