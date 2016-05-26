Продлен срок ареста бизнесменов, задержанных по делу Межбанка

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя ООО Bermud City, учредителя и директора телеканала CityTV Самеда Садыгова, обвиняемого в невозвращении кредитного долга в ОАО Международный банк Азербайджана, учредителя ООО "Азериншаатсервис", заменяющего директора АО Trek İnvest Али Алишова и председателя Наблюдательного совета ООО "Азериншаатсервис" Арифа Гасанова.

Как сообщает Report, представление было обеспечено, срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц продлен до 2 сентября 2016 года.

Отметим, что эти лица были задержаны в 2015 году. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

С.Садыгов обвиняется в невозвращении кредитного долга в ОАО Международный банк Азербайджана в сумме 4 млн. 410 тыс. манатов.