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Правозащитница бьет тревогу в связи с ранними браками

Правозащитница бьет тревогу в связи с ранними браками В Астаринском районе 16-летнюю девушку хотят обручить с 30-летним мужчиной.
Происшествия
21 июля 2021 г. 10:55
Правозащитница бьет тревогу в связи с ранними браками

В Астаринском районе 16-летнюю девушку хотят обручить с 30-летним мужчиной.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Общественного объединения ”Дети Азербайджана" Кямаля Агазаде.

По ее словам, помолвка должна состояться сегодня в 14:00 в селе Рудакянар Астаринского района: "Жительницу села Мамедову Сумаю, родившуюся 30 июля 2005 года рождения, то есть ей не исполнилось еще 16 лет, обручают с 30-летним жителем Лянкярана по имени Исмаил. По слухам, завтра девичья свадьба. А исполнительный представитель села, похоже, не приглашен на мероприятие, поскольку ему ничего не известно об этом. Нельзя приносить 16-летнюю девушку в жертву в Гурбан байрамы. Как только вопрос станет известен общественности, они заявят, что это всего лишь договоренность, а свадьба будет по достижении совершеннолетия".

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