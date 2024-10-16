Правоохранительные органы Азербайджана изъяли 28 кг наркотиков в ходе оперативных действий в Баку и Имишли

15:56 В Азербайджане в ходе мероприятий Главного управления по борьбе с наркотиками МВД обнаружено 28 кг наркотиков.

В Азербайджане в ходе мероприятий Главного управления по борьбе с наркотиками МВД изъято более 28 кг наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Бинагадинском районе Баку и Имишлинском районе задержаны Иззат Алиев (1997 г.р.) и Рашад Агаев (1981 г.р.), у которых обнаружено более 28 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, метамфетамины и 400 таблеток наркотического содержания.

Наркотики были получены у граждан Ирана, личности которых в настоящее время устанавливаются. Задержанные намеревались доставить наркотики по разным адресам за материальное вознаграждение.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Принимаются меры по задержанию их сообщников.