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Правоохранительные органы Азербайджана изъяли 28 кг наркотиков в ходе оперативных действий в Баку и Имишли

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли 28 кг наркотиков в ходе оперативных действий в Баку и Имишли 15:56 В Азербайджане в ходе мероприятий Главного управления по борьбе с наркотиками МВД обнаружено 28 кг наркотиков.
Происшествия
16 октября 2024 г. 16:18
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли 28 кг наркотиков в ходе оперативных действий в Баку и Имишли

В Азербайджане в ходе мероприятий Главного управления по борьбе с наркотиками МВД изъято более 28 кг наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Бинагадинском районе Баку и Имишлинском районе задержаны Иззат Алиев (1997 г.р.) и Рашад Агаев (1981 г.р.), у которых обнаружено более 28 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, метамфетамины и 400 таблеток наркотического содержания.

Наркотики были получены у граждан Ирана, личности которых в настоящее время устанавливаются. Задержанные намеревались доставить наркотики по разным адресам за материальное вознаграждение.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Принимаются меры по задержанию их сообщников.

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Версия на азербайджанском языке Baş İdarə əməliyyat keçirib, 28 kq narkotik aşkarlanıb

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