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Правоохранители за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении преступлений

Правоохранители за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении преступлений В Азербайджане правоохранители задержали 3-го января 21 подозреваемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.
Происшествия
4 января 2024 г. 10:22
Правоохранители за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении преступлений

В Азербайджане правоохранители задержали 3-го января 21 подозреваемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 13 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Третьего января сотрудники органов внутренних дел раскрыли 33 преступления, зарегистрированных на территории страны.

Кроме того, задержаны 5 разыскиваемых лиц, в том числе четыре должника.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb

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