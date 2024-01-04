Правоохранители за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении преступлений

В Азербайджане правоохранители задержали 3-го января 21 подозреваемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.

В Азербайджане правоохранители задержали 3-го января 21 подозреваемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 13 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Третьего января сотрудники органов внутренних дел раскрыли 33 преступления, зарегистрированных на территории страны.

Кроме того, задержаны 5 разыскиваемых лиц, в том числе четыре должника.