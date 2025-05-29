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Полиция Лянкярана расследует инцидент с жестоким обращением в частном детсаду Kaspi Kids

Полиция Лянкярана расследует инцидент с жестоким обращением в частном детсаду Kaspi Kids Правоохранители Лянкярана расследуют инцидент с жестоким обращением с детьми в детсаду
Происшествия
29 мая 2025 г. 09:48
Полиция Лянкярана расследует инцидент с жестоким обращением в частном детсаду Kaspi Kids

Лянкяранское РУП расследует вопрос о жестоком обращении с детьми в частном детском саду Kaspi Kids в Лянкяране.

Об этом Report сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Ранее в соцсетях распространилось кадры с камер видеонаблюдения в Kaspi Kids на которых видно, как воспитатель применила физическое насилие к ребенку. Кадры вызвали широкий резонанс в обществе. 

"Расследование уже инициировано. Стороны дали показания, также назначена судебно-медицинская экспертиза несовершеннолетнего, запечатленного на кадрах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по итогам расследования будет дана правовая оценка инциденту.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda bağçada uşaqlara göstərilən şiddətlə bağlı araşdırma aparılır

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