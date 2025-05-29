Полиция Лянкярана расследует инцидент с жестоким обращением в частном детсаду Kaspi Kids

Правоохранители Лянкярана расследуют инцидент с жестоким обращением с детьми в детсаду

Лянкяранское РУП расследует вопрос о жестоком обращении с детьми в частном детском саду Kaspi Kids в Лянкяране.

Об этом Report сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Ранее в соцсетях распространилось кадры с камер видеонаблюдения в Kaspi Kids на которых видно, как воспитатель применила физическое насилие к ребенку. Кадры вызвали широкий резонанс в обществе.

"Расследование уже инициировано. Стороны дали показания, также назначена судебно-медицинская экспертиза несовершеннолетнего, запечатленного на кадрах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по итогам расследования будет дана правовая оценка инциденту.