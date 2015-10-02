​Правоохранительные органы распространили официальную информацию об убийстве и расчленении женщиной трупа супруга

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили официальную информацию о совершенном в столице страшном убийстве.

Как сообщает Report, в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе информации, поступившей в правоохранительные органы о пропаже без вести с 26 сентября 2015 года жителя Ясамальского района Кямрана Махмудова 1976 г.р., было установлено, что, сговорившись, житель Баку Сади Мамедов и его знакомая Лала Махмудова в 3 часа ночи 26 сентября пришли в квартиру указанной женщины с целью убить ее супруга К.Махмудова.

Воспользовавшись тем, что мужчина спит, С.Мамедов убил его выстрелом из огнестрельного оружия. Затем он вместе с Л.Махмудовой расчленил труп и на своей машине марки "BMW" увез на дачу брата Али Мамедова в Исмаиллах и похоронил во дворе.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК. Труп К.Махмудова был обнаружен и извлечен в указанном месте. По делу назначены соответствующие экспертизы. В качестве вещественного доказательства были обнаружены и изъяты орудие убийства и 12 патронов.

Подозреваемые С.Мамедов и Л.Махмудова задержаны и переданы следствию.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.