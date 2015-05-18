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    ​Правоохранительные органы Азербайджана начали широкомасштабные операции в приграничных с Россией районах

    Начались операции Граница-щит

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Азербайджана начали широкомасштабные операции в приграничных с Россией районах. Как сообщает Report, в северо-западных районах проводятся операции "Граница-щит".

    В Гахском районе также проводятся операции "Граница-щит". На входах и выходах из района расположены посты. Проверки проводятся 24 часа. В автомобилях, въезжающих и выезжающих из района, в течение дня проводится обыск.

    Отметим, что операции "Граница-щит" проводятся по взаимному соглашению азербайджанской и российской стороны. Основной целью проведения операции является борьба с организованной транснациональной преступностью, незаконной миграцией, транспортировкой наркотиков, незаконным оборотом оружия на приграничных территориях обеих стран.

    Операции продлятся четыре дня. 

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