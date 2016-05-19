Проходит церемония почтения памяти по случаю годовщины пожара в жилом доме в Бинагадинском районе

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Проходит церемония почтения памяти по случаю годовщины пожара в жилом 16-этажном доме на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Report, люди возложили гвоздики перед зданием. Сегодня также проводится церемония годовщины смерти 15 человек, погибших во время пожара в здании.

Жительница здания Айнур Джафарова, находящаяся во время пожара в здании в течение 4 часов, сообщила Report, что помнит этот день, как сегодня: "О пожаре в здании мне сообщили соседи. Не прошло и минуты, как огонь охватил все здание. Я хотела взять ребенка и выйти, однако не смогла пройти в блок, дым был везде. Поэтому я закрыла двери и стала ждать внутри, ожидая помощи, мы находились в квартире около 4 часов. Я не верила, что мы выживем. Мы остались живы благодаря чуду".

Одна из маленьких жительниц здания - 3-летняя Зейнаб Джафарова сказала, что очень испугалась в тот день: "Мама кричала, а я плакала. Я очень испугалась, но мама была рядом".