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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Происшествия
17 июня 2023 г. 18:20
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 17 июня примерно в 16:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - отметили в оборонном ведомстве.

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