Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 17 июня примерно в 16:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - отметили в оборонном ведомстве.