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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу С 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 15 раз.
Происшествия
22 февраля 2023 г. 10:30
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

С 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 15 раз.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с перерывами вели обстрел из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кяльбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Tovuz, Naxçıvan, Kəlbəcər, Şuşa və Xocavənd istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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