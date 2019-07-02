Пожизненный срок убийцы известного врача и его супруги в Баку остался в силе

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ильгара Ханджанова, признанного виновным в убийстве известного врача и его супруги.

Как сообщает Report, жалоба рассматривалась под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что инцидент произошел в июле прошлого года в поселке Мярдякан Хазарского района города Баку. Работавший садовником в загородном доме И.Ханджанов 1968 г.р. нанес ножевые ранения владельцу дома Арзу Шушалы и его супруге Диларе Ахмедовой. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Владелец дома был госпитализирован. Спасти жизнь известному врачу не удалось.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил И.Ханджанова к пожизненному заключению.