Пожары в Загатале и Исмаиллы локализованы

Пожары, возникшие в направлении села Юхары Тала Загатальского района и поблизости села Бахлиян Исмаиллинского районы локализованы, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Пожары, возникшие в направлении села Юхары Тала Загатальского района и поблизости села Бахлиян Исмаиллинского районы локализованы, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на данный момент принимаются меры по тушению очагов задымлений.

Мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожаров, возникших в направлении села Тикянлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района, продолжаются.

К местам возгорания привлечены в целом 430 человек личного состава и 21 единица техники Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра, в том числе три вертолета Авиационного отряда МЧС.

В ведомстве добавили, что все пожары возникли в горной местности со сложным рельефом.