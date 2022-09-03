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Пожары в Загатале и Исмаиллы локализованы

Пожары в Загатале и Исмаиллы локализованы Пожары, возникшие в направлении села Юхары Тала Загатальского района и поблизости села Бахлиян Исмаиллинского районы локализованы, в настоящее время продолжаются работы по тушению.
Происшествия
3 сентября 2022 г. 19:09
Пожары в Загатале и Исмаиллы локализованы

Пожары, возникшие в направлении села Юхары Тала Загатальского района и поблизости села Бахлиян Исмаиллинского районы локализованы, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на данный момент принимаются меры по тушению очагов задымлений.

Мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожаров, возникших в направлении села Тикянлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района, продолжаются.

К местам возгорания привлечены в целом 430 человек личного состава и 21 единица техники Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра, в том числе три вертолета Авиационного отряда МЧС.

В ведомстве добавили, что все пожары возникли в горной местности со сложным рельефом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatala və İsmayıllıda yanğının qarşısı alınıb

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