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Пожарные ликвидировали горение на рынке автозапчастей в Низаминском районе Баку

Пожарные ликвидировали горение на рынке автозапчастей в Низаминском районе Баку На рынке автозапчастей на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку возник пожар.
Происшествия
3 июня 2025 г. 08:46
Пожарные ликвидировали горение на рынке автозапчастей в Низаминском районе Баку

На рынке автозапчастей на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что на основании информации, поступившей на горячую линию "112", на территорию были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар вспыхнул в смежных друг с другом магазинах, а ветреная погода повышала риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки без распространения на прилегающие объекты.

Огонь уничтожил горючие конструкции 3-х складов автозапчастей на площади 90 кв.м., караульное помещение общей площадью 5 кв.м., а также складированные рядом деревянные поддоны объемом 0,1 куб.м.

"МЧС вновь призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, в частности на фоне сохраняющейся сильной ветреной погодой", - добавили в ведомстве.

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