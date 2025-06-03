Пожарные ликвидировали горение на рынке автозапчастей в Низаминском районе Баку

На рынке автозапчастей на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку возник пожар.

На рынке автозапчастей на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что на основании информации, поступившей на горячую линию "112", на территорию были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар вспыхнул в смежных друг с другом магазинах, а ветреная погода повышала риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки без распространения на прилегающие объекты.

Огонь уничтожил горючие конструкции 3-х складов автозапчастей на площади 90 кв.м., караульное помещение общей площадью 5 кв.м., а также складированные рядом деревянные поддоны объемом 0,1 куб.м.

"МЧС вновь призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, в частности на фоне сохраняющейся сильной ветреной погодой", - добавили в ведомстве.