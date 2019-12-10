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Пожарные поезда задействовали для тушения горящего рынка стройматериалов в Баку

Пожарные поезда задействовали для тушения горящего рынка в Баку

Пожар на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку продолжается. К тушению пожара были привлечены вертолеты МЧС.

На место происшествия для тушения пожара направлены также два пожарных поезда. 

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Один из поездов в настоящее время находится на перегоне Баладжары-Хырдалан. Второй пожарный состав отправился со станции Г.З.Тагиев - сортировочная.

В случае нехватки воды во время пожаротушения будет использоваться вода из вагонов-цистерн состава.

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