Пожарные поезда задействовали для тушения горящего рынка стройматериалов в Баку

Пожар на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку продолжается. К тушению пожара были привлечены вертолеты МЧС.

На место происшествия для тушения пожара направлены также два пожарных поезда.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Один из поездов в настоящее время находится на перегоне Баладжары-Хырдалан. Второй пожарный состав отправился со станции Г.З.Тагиев - сортировочная.

В случае нехватки воды во время пожаротушения будет использоваться вода из вагонов-цистерн состава.