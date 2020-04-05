Пожар в жилом здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова, 17 в Хатаинском районе Баку потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.
Об этом Report передает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Будет дана дополнительная информация.
***10:38
В многоэтажном жилом здании в Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию "112" министерства.
На место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет дана дополнительная информация.