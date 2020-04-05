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Пожар в жилом здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

​Пожар в жилом здании в Баку

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© Report/Elchin Murad

Пожар в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова, 17 в Хатаинском районе Баку потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Будет дана дополнительная информация.

***10:38

В многоэтажном жилом здании в Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию "112" министерства.

На место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет дана дополнительная информация. 

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