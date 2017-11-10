Пожар в жилом здании в Баку: десять человек отравились дымом - ФОТО

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку в 16-этажной новостройке вспыхнул пожар. Как сообщает Report, пожар зафиксирован в первом блоке здания на улице Фармана Меликова.

По предварительным данным загорелся электронный щит, что привело к задымлению. Пожарные эвакуировали всех жителей первого блока. В тушении пожара принимали участие 7 единиц техники.

В результате инцидента 10 человек отравились дымом. Им на месте была оказана медицинская помощь. Один малолетний ребенок помещен в токсикологическое отделение. В настоящее время пожар потушен.