Один человек отравился дымом при пожаре в Гяндже

В Гяндже локализован пожар в четырехэтажном жилом доме.

Во время пожара в жилом доме в Гяндже один человек отравился дымом.

Как передает западное бюро Report , Гасанов З., 1958 года рождения был госпитализирован с диагнозом отравление дымом.

Еще двоих несовершеннолетних родственники доставили в больницу в связи с плохим самочувствием. После врачебного осмотра они были отпущены домой.

18:31

В Гяндже локализован пожар в четырехэтажном жилом доме.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудникам противопожарной службы Гянджинского городского Управления пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось потушить пожар в жилом доме по улице А.Назарова.

В настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.

Отметим, что начавшийся в одной из квартир пожар впоследствии перекинулся на другие квартиры. Из здания были эвакуированы 20 человек.

Причины возгорания выясняются.