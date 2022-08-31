Один человек отравился дымом при пожаре в Гяндже

Во время пожара в жилом доме в Гяндже один человек отравился дымом.
Как передает западное бюро
Еще двоих несовершеннолетних родственники доставили в больницу в связи с плохим самочувствием. После врачебного осмотра они были отпущены домой.
В Гяндже локализован пожар в четырехэтажном жилом доме.
Как сообщает западное бюро Report, сотрудникам противопожарной службы Гянджинского городского Управления пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось потушить пожар в жилом доме по улице А.Назарова.
В настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.
Отметим, что начавшийся в одной из квартир пожар впоследствии перекинулся на другие квартиры. Из здания были эвакуированы 20 человек.
Причины возгорания выясняются.