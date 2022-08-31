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Один человек отравился дымом при пожаре в Гяндже

Один человек отравился дымом при пожаре в Гяндже В Гяндже локализован пожар в четырехэтажном жилом доме.
Происшествия
31 августа 2022 г. 19:03
Один человек отравился дымом при пожаре в Гяндже

Во время пожара в жилом доме в Гяндже один человек отравился дымом.

Как передает западное бюро Report, Гасанов З., 1958 года рождения был госпитализирован с диагнозом отравление дымом.

Еще двоих несовершеннолетних родственники доставили в больницу в связи с плохим самочувствием. После врачебного осмотра они были отпущены домой.

18:31

В Гяндже локализован пожар в четырехэтажном жилом доме.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудникам противопожарной службы Гянджинского городского Управления пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось потушить пожар в жилом доме по улице А.Назарова.

В настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.

Отметим, что начавшийся в одной из квартир пожар впоследствии перекинулся на другие квартиры. Из здания были эвакуированы 20 человек.

Причины возгорания выясняются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədəki yanğında 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

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