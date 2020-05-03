Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

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Пожар в доме на улице Джалила Мамедгулузаде, 19, в Ясамальском районе столицы потушен.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время ведутся работы по демонтажу конструктивных элементов здания с целью тушения малых источников задымления.

Будет дана дополнительная информация.

***22:28

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в доме на улице Джалила Мамедгулузаде, 19 в Ясамальском районе столицы.

Как передает Report, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Будет дана дополнительная информация.