Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в доме на улице Джалила Мамедгулузаде, 19, в Ясамальском районе столицы потушен.
Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время ведутся работы по демонтажу конструктивных элементов здания с целью тушения малых источников задымления.
Будет дана дополнительная информация.
***22:28
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в доме на улице Джалила Мамедгулузаде, 19 в Ясамальском районе столицы.
Как передает Report, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
Будет дана дополнительная информация.