О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пожар в Загатале потушен

Пожар в Загатале потушен Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом, недалеко от села Джар Закатальского района, потушен.
Происшествия
22 августа 2021 г. 01:32
Пожар в Загатале потушен

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом, недалеко от села Джар Закатальского района, потушен.

Как сообщили Report в МЧС, во время пожара сгорела сухая трава, кустарники и пни деревьев на площади 1 га.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность горная со сложным рельефом, в основном, пожар тушили вручную).

Близлежащие территории защищены от огня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zaqataladakı yanğın söndürülüb

Другие новости из категории

В Сальяне горит дом
В Сальяне горит дом
22 августа 2021 г. 00:01
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля
21 августа 2021 г. 21:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
В Губе полиция задержала подозреваемых в наркоторговле
ФотоВ Губе полиция задержала подозреваемых в наркоторговле
21 августа 2021 г. 13:00
МВД: 58 гостей без COVID-паспортов не допущены на торжества
МВД: 58 гостей без COVID-паспортов не допущены на торжества
21 августа 2021 г. 09:16
В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя
В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя
21 августа 2021 г. 01:07
Граждане Азербайджана попали в ДТП в России, есть погибшие
ФотоГраждане Азербайджана попали в ДТП в России, есть погибшие
20 августа 2021 г. 23:26
В Дашкесане нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности
ФотоВ Дашкесане нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности
20 августа 2021 г. 20:35
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi