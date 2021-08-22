Пожар в Загатале потушен

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом, недалеко от села Джар Закатальского района, потушен.

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом, недалеко от села Джар Закатальского района, потушен.

Как сообщили Report в МЧС, во время пожара сгорела сухая трава, кустарники и пни деревьев на площади 1 га.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность горная со сложным рельефом, в основном, пожар тушили вручную).

Близлежащие территории защищены от огня.