Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, возбуждено уголовное дело

Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, по факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генеральной прокуратуры и МЧС.
Сообщается, что 6 октября сотрудники МЧС в результате предпринятых мер, потушили пожар в торговом центре ООО “Джавид-Ф” в городе Масаллы.
В результате пожара пострадали торговые объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 7 человек с ожогами были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу.
По данному факту в оперативно-следственном управлении возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).
Для установления причины пожара и размера ущерба назначены пожарно- и строительно-технические и товароведческие экспертизы.