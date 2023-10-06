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Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, возбуждено уголовное дело

Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, возбуждено уголовное дело 19:14
Происшествия
6 октября 2023 г. 19:51
Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, возбуждено уголовное дело

Пожар в торговом центре в Масаллы потушен, по факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генеральной прокуратуры и МЧС.

Сообщается, что 6 октября сотрудники МЧС в результате предпринятых мер, потушили пожар в торговом центре ООО “Джавид-Ф” в городе Масаллы.

В результате пожара пострадали торговые объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, 7 человек с ожогами были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу.

По данному факту в оперативно-следственном управлении возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

Для установления причины пожара и размера ущерба назначены пожарно- и строительно-технические и товароведческие экспертизы.

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