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    Пожар в торговом центре в Барде потушен - ОБНОВЛЕНО

    Подсчитывается размер нанесенного ущерба© Report/ Firi Salim

    Барда. 27 ноября. REPORT.AZ/ Пожар в расположенном в Бардинском районе торговом центре "Барда", был потушен.

    Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в агромагазине, расположенном в торговом центре. Затем распространившийся огонь перебросился на расположенную поблизости аптеку.

    По предварительным данным, пожар охватил территорию в 40 кв. м. Подсчитывается размер нанесенного ущерба.

    ***11:23

    Горит расположенный в Бардинском районе торговый центр.

    Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в одном из магазинов, расположенных в торговом центре.

    Для тушения распространяющегося огня на место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Бардинской районной службы пожарной охраны МЧС.

    В настоящее время принимаются меры по тушению огня.

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