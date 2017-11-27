Пожар в торговом центре в Барде потушен - ОБНОВЛЕНО

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Барда. 27 ноября. REPORT.AZ/ Пожар в расположенном в Бардинском районе торговом центре "Барда", был потушен.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в агромагазине, расположенном в торговом центре. Затем распространившийся огонь перебросился на расположенную поблизости аптеку.

По предварительным данным, пожар охватил территорию в 40 кв. м. Подсчитывается размер нанесенного ущерба.

***11:23

Горит расположенный в Бардинском районе торговый центр.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в одном из магазинов, расположенных в торговом центре.

Для тушения распространяющегося огня на место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Бардинской районной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению огня.