Пожар в торговом центре "Сядяряк" потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в одном из складов на территории торгового центра "Сядяряк" в Баку потушен.

Как передаёт Report, об этом говорится в предварительной информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что пожар был потушен противопожарными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.

Ожидается дополнительная информация.

*** 18:04 04.08

Пожар вспыхнул в одном из складов на территории торгового центра "Сядяряк" в Баку.

Как передаёт Report, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.