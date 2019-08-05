Пожар в торговом центре "Сядяряк" потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в одном из складов на территории торгового центра "Сядяряк" в Баку потушен.
Как передаёт Report, об этом говорится в предварительной информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Сообщается, что пожар был потушен противопожарными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.
Ожидается дополнительная информация.
*** 18:04 04.08
Пожар вспыхнул в одном из складов на территории торгового центра "Сядяряк" в Баку.
Как передаёт Report, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
На место происшествия прибыли пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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