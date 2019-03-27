МЧС: Пожар в Diqlas полностью потушен, в ближайшие дни начнутся работы по демонтажу - ОБНОВЛЕНО

"В здании торгового центра Diqlas начнутся демонтажные работы".
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МЧС Яхья Бабанлы.
По его словам, демонтажные работы будут проведены в ближайшие дни: "Пожар в здании полностью потушен. Завершены работы по охлаждению. Сейчас ведутся работы по приему-передаче здания по назначению".
*** 10:54
В торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой "8-й километр", на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, вновь началось задымление.
Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, в настоящее время сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям стараются ликвидировать источник возгорания.
"Дым возник ближе к утру и все еще продолжается", - сказал один из пожарных.
На территории находятся три пожарных машины МЧС.
Səid QəribАвтор новости