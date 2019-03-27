 Наверх

МЧС: Пожар в Diqlas полностью потушен, в ближайшие дни начнутся работы по демонтажу - ОБНОВЛЕНО

Пожар в торговом центре Diqlas в Баку потушен
© Report/ Elchin Murad

"В здании торгового центра Diqlas начнутся демонтажные работы".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МЧС Яхья Бабанлы.

По его словам, демонтажные работы будут проведены в ближайшие дни: "Пожар в здании полностью потушен. Завершены работы по охлаждению. Сейчас ведутся работы по приему-передаче здания по назначению".

*** 10:54 

В торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой "8-й километр", на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, вновь началось задымление.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, в настоящее время сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям стараются ликвидировать источник возгорания. 

"Дым возник ближе к утру и все еще продолжается", - сказал один из пожарных.

На территории находятся три пожарных машины МЧС.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi