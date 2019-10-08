Пожар в торговом центре Бина потушен - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Пожар в торговом центре «Бина» потушен.
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, 8 октября в 00:41 на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Бина" в Гарадагском районе Баку.
На место вызова немедленно были привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Пожару была присвоена третья степень.
По данным ведомства, всего в тушении огня было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники от Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, 5 единиц техники от Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и три единицы техники от Войск гражданской обороны.
В 02:46 пожар был потушен.
02:13***
МЧС распространило информацию в связи с пожаром в ТЦ «Бина».
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию “112” МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре Бина в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
На место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной службы противопожарной охраны, Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжается работа по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
***01:51
В Баку в торговом центре «Бина» начался пожар.
Как передает Report, огонь вспыхнул в одном из магазинов.
Информации о причинах возгорания нет.
Cейчас на месте происшествия находятся пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые борются с огнем.
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