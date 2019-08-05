Пожар в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожарным расчетам Сумгайытского городского управления Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалось побороть пламя в городском поселке Иншаатчылар.
Об этом Report сообщили в министерстве.
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13.02
На территории завода в поселке Иншаатчылар в Сумгайыте горят отходы шин.
Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия привлечены противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Səid QəribАвтор новости