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Пожар в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожарным расчетам Сумгайытского городского управления Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалось побороть пламя в городском поселке Иншаатчылар. 

Об этом Report сообщили в министерстве.

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13.02

На территории завода в поселке Иншаатчылар в Сумгайыте горят отходы шин.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия привлечены противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы. 

Работы по тушению пожара продолжаются. 

Будет предоставлена дополнительная информация.  

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