Пожар в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожарным расчетам Сумгайытского городского управления Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалось побороть пламя в городском поселке Иншаатчылар.

Об этом Report сообщили в министерстве.

****

13.02

На территории завода в поселке Иншаатчылар в Сумгайыте горят отходы шин.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия привлечены противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.