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    Пожар в ресторане Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Пожар в ресторане в Наримановском районе Баку потушен.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС. 

    *** 10:40

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в ресторане в Наримановском районе города Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны и Службы особо рискованного спасения.

    Работы по пожаротушению продолжаются. Будет дана дополнительная информация. 

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