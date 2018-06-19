Пожар в ресторане Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Пожар в ресторане в Наримановском районе Баку потушен.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
*** 10:40
Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в ресторане в Наримановском районе города Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны и Службы особо рискованного спасения.
Работы по пожаротушению продолжаются. Будет дана дополнительная информация.
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