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Пожар в регионе Азербайджана, есть жертва и пострадавшие

Пожар в регионе Азербайджана, есть жертва и пострадавшие

В Шамкирском районе Азербайджана произошёл пожар.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в частном доме в селе Сарытепе.

В результате пожара погиб 2-летний Мамедов Ниджат Эльмар оглу. Его мать Масимова Матанат Ильгар гызы (1995 г. рождения) и бабушка Салтанат Аллахверди гызы (1964 г. рождения) получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в Шамкирскую районную центральную больницу. Ввиду тяжести их состояния, обе женщины будут отправлены в одну из больниц в городе Баку.

По факту ведётся расследование, в Шамкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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