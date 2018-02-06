Пожар в пункте приема металлолома в Баку потушен

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщает находящийся на месте пожара сотрудник Report, пожар в пункте приема металлолома на территории Наримановского района Баку потушен.

***14:39

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку на территории Наримановского района в пункте приема металлолома горят бытовые отходы и резиновые шины.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы. Ведутся работы по локализации возгорания. Будет предоставлена дополнительная информация.

Фото: Фири Салим