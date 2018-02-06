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    Пожар в пункте приема металлолома в Баку потушен

    На месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы© Report/ Firi Salim

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщает находящийся на месте пожара сотрудник Report, пожар в пункте приема металлолома на территории Наримановского района Баку потушен.

    ***14:39

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку на территории Наримановского района в пункте приема металлолома горят бытовые отходы и резиновые шины.

    Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отмечается, что на данный момент на месте происшествия находятся пожарные бригады Государственной противопожарной службы. Ведутся работы по локализации возгорания. Будет предоставлена дополнительная информация. 

    Фото: Фири Салим

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