Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также профессиональной и самоотверженной деятельности пожарных, возгорание на территории «Промышленного парка «Азерсун», расположенного в поселке Гаджи Зей

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также профессиональной и самоотверженной деятельности пожарных, возгорание на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева г.Сумгайыт локализовано.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В общей сложности пожар потушен на площади 4 000 кв.м, на остальной части (1 000 кв.м - ред.) ведется работа по охлаждению и тушению огня.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.