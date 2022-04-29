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Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован

Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также профессиональной и самоотверженной деятельности пожарных, возгорание на территории «Промышленного парка «Азерсун», расположенного в поселке Гаджи Зей
Происшествия
29 апреля 2022 г. 02:41
Пожар в Промпарке Азерсун локализован

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также профессиональной и самоотверженной деятельности пожарных, возгорание на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева г.Сумгайыт локализовано.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В общей сложности пожар потушен на площади 4 000 кв.м, на остальной части (1 000 кв.м - ред.) ведется работа по охлаждению и тушению огня.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsun Sənaye Parkı”nda yanğın məhdudlaşdırılıb

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