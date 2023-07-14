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Пожар в одном из коттеджей центра отдыха в Масаллы локализован

Пожар в одном из коттеджей центра отдыха в Масаллы локализован В Масаллы в одном из принадлежащих центру отдыха коттеджей произошел пожар.
Происшествия
14 июля 2023 г. 19:28
Пожар в одном из коттеджей центра отдыха в Масаллы локализован

В Масаллы в одном из принадлежащих центру отдыха коттеджей произошел пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства 112 поступила информация о пожаре в коттедже в селе Гярибляр Масаллинского района. На место были незамедлительно привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате оперативных мероприятий пожарным удалось предотвратить распространение огня на лесную территорию. Пожар локализован.

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