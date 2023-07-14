Пожар в одном из коттеджей центра отдыха в Масаллы локализован

В Масаллы в одном из принадлежащих центру отдыха коттеджей произошел пожар.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию министерства 112 поступила информация о пожаре в коттедже в селе Гярибляр Масаллинского района. На место были незамедлительно привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате оперативных мероприятий пожарным удалось предотвратить распространение огня на лесную территорию. Пожар локализован.