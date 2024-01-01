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Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.
Происшествия
1 января 2024 г. 18:27
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативным действиям, пожар, возникший на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hündürmərtəbəli yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb

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