Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативным действиям, пожар, возникший на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен.