Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Подразделениям пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС удалось локализовать пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

Подразделениям пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС удалось локализовать пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе столицы.

К месту пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.