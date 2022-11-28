Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен

Подразделениям пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС удалось локализовать пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе столицы.
К месту пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.