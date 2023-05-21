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Пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 17 человек

Пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 17 человек На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу город Баку, Бинагадинский район, 9-й мкр., улица М.Джалала.
Происшествия
21 мая 2023 г. 15:06
Пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 17 человек

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Баку, Бинагадинский район, 9-й мкр., улица М.Джалала.

Как передает Report, на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар, возникший в электрощите жилого дома, был оперативно потушен. Также были эвакуированы жильцы из задымленного здания.

В результате ЧП сгорели электрощит, установленный на стене на 2-м этаже лестничной клетки девятиэтажного дома и 4 п.м. кабеля.

В ходе инцидента силами МЧС были эвакуированы 17 жильцов дома, в том числе 5 детей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, 17 nəfər təxliyə edilib

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