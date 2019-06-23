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Пожар в магазине "X-Lady" потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

​Пожар в магазине "X-Lady" потушен

Пожар, вспыхнувший в бакинском магазине "X-Lady", передает Report.

На место происшествия прибыли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, глава исполнительной власти столицы Эльдар Азизов и другие официальные лица.

В связи с пожаром создан оперативный штаб.

**11:17

В бакинском магазине "X-Lady", расположенном на проспекте Гара Гараева, произошел пожар, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС).

На место происшествия привлечены противопожарные бригады. Работы по тушению пожара продолжаются.

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