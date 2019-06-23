Пожар в магазине "X-Lady" потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

​Пожар в магазине "X-Lady" потушен

23 июня, 2019 11:46

https://report.az/storage/news/7b5fbbc0bcb597162476dcb232619ec6/99e99942-0368-4aca-b65b-977f94ccdb60_292.jpg Пожар, вспыхнувший в бакинском магазине "X-Lady", передает Report. На место происшествия прибыли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, глава исполнительной власти столицы Эльдар Азизов и другие официальные лица. В связи с пожаром создан оперативный штаб. **11:17 В бакинском магазине "X-Lady", расположенном на проспекте Гара Гараева, произошел пожар, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС). На место происшествия привлечены противопожарные бригады. Работы по тушению пожара продолжаются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Bakıda "X-Lady" mağazasında baş vermiş yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Читайте также