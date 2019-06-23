Пожар в магазине "X-Lady" потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Пожар, вспыхнувший в бакинском магазине "X-Lady", передает Report.
На место происшествия прибыли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, глава исполнительной власти столицы Эльдар Азизов и другие официальные лица.
В связи с пожаром создан оперативный штаб.
**11:17
В бакинском магазине "X-Lady", расположенном на проспекте Гара Гараева, произошел пожар, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС).
На место происшествия привлечены противопожарные бригады. Работы по тушению пожара продолжаются.
Səid QəribАвтор новости