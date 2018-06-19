Пожар в магазине стройматериалов в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Пожар в магазине по продаже строительных материалов в Наримановском районе Баку потушен.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
*** 10:10
Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку горит крыша магазина по продаже строительных материалов ("Тахта базары").
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, на месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны.
Работы по пожаротушению продолжаются. Будет дана дополнительная информация.
(Видео от пользователя Facebook Замины Алиевой)
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook