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    Пожар в магазине стройматериалов в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Пожар в магазине по продаже строительных материалов в Наримановском районе Баку потушен. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

    *** 10:10

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку горит крыша магазина по продаже строительных материалов ("Тахта базары").

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, на месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны.

    Работы по пожаротушению продолжаются. Будет дана дополнительная информация.

    (Видео от пользователя Facebook Замины Алиевой)

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