Пожар в магазине стройматериалов в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Пожар в магазине по продаже строительных материалов в Наримановском районе Баку потушен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

*** 10:10

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку горит крыша магазина по продаже строительных материалов ("Тахта базары").

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, на месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны.

Работы по пожаротушению продолжаются. Будет дана дополнительная информация.

(Видео от пользователя Facebook Замины Алиевой)