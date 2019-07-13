Пожар в лесу в регионе Азербайджана, есть пострадавший - ФОТО

В Евлахском районе Азербайджана в лесу произошёл пожар.

Как передаёт карабахское бюро Report, пожар начался в ночные часы.

Причиной возгорания стала ударившая в деревья молния. На место происшествия были привлечены сотрудники местных органов управления и лесного хозяйства. В тушении пожара были также задействованы 8 автомобилей противопожарной службы. Во время инцидента сотрудник Государственной противопожарной службы Евлахского района Министерства по чрезвычайным ситуациям - Магеррамов Васиф (1983-го года рождения) - отравился дымом. Пострадавший был доставлен в отделение Скорой помощи Евлахской районной центральной больницы.