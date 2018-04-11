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    Пожар в лесной полосе Губы локализован - ОБНОВЛЕНО-2

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    Баку. 11. REPORT.AZ/ Совместными усилиями сотрудников местных структур МЭПР, МЧС и местных жителей в 15:40 удалось потушить пожар на территории 5-го округа лесного хозяйства Рустов Губинского отдела Шахдагского национального парка.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По ее словам, на площади 0,5 га сгорел сухой травяной покров.

    Причины пожара выясняются.

    Напомним, что пожар произошел на принадлежащем муниципалитету пастбище близ села Тенгалты и впоследствии перешел на территорию 5-го округа лесного хозяйства Рустов Губинского отдела Шахдагского национального парка.

    ***16:00

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов распространило официальную информацию по поводу пожара в Губе.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, пожар начался в 13:50 часов 11 апреля на принадлежащем муниципалитету пастбище близ села Тенгалты: "Позже масштабы пожара увеличились и пламя перешло на территорию пятого округа лесного хозяйства Рустов Губинского отдела Шахдагского национального парка и охватило площадь около 0,5 га.

    Для локализации начавшегося по неизвестным причинам пожара были незамедлительно привлечены сотрудники местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

    На данный момент проводятся оперативные мероприятия для предотвращения пожара".

    ***14:26

    Губа. 11 апреля. REPORT.AZ/ В лесной полосе в Губе начался пожар.

    Как сообщает северное бюро Report, пожар, начавшийся утром в лесном массиве на территории села Заргава, еще продолжается.

    Местные жители проинформировали о случившемся Губинскую районную службу пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Масштабы пожара растут. 

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