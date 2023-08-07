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Пожар в Гызылагаджском национальном парке полностью потушен

Пожар в Гызылагаджском национальном парке полностью потушен В результате необходимых и неотложных мер, предпринятых силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в Гызылагаджском национальном парке в Нефтчалинском районе удалось локализовать, несмотря на ветреную погоду и сложный рельеф местности.
Происшествия
7 августа 2023 г. 09:54
Пожар в Гызылагаджском национальном парке полностью потушен

В результате необходимых и неотложных мер, предпринятых соответствующими силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в Гызылагаджском национальном парке в Нефтчалинском районе удалось локализовать, несмотря на ветреную погоду и сложный рельеф местности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара сгорели заросли на площади около 200 га. Большую часть территории Национального парка удалось защитить от огня.

В мероприятиях по тушению пожара принимали участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти района.

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkındakı yanğın tam söndürülüb

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