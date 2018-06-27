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    Пожар в горной местности в Шемкире локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ Пожар в горной местности в Шемкире локализован.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар в горной местности на территории села Сейфели полностью локализован.

    Загорелись также кустарники и сухая трава.

    Отметим, что на место происшествия были привлечены 4 пожарные машины.

    *** 17:31

    Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ Пожар на зерновом поле в Шемкирском районе локализован.

    Как сообщает западное бюро Report, сгорело 2 из 4 га нескошенного зернового поля на территории села Махмудлу.

    По информации, в результате пожара также загорелись 17 фруктовых деревьев.

    На место происшествия прибыли 1 пожарная машина Гянджинской службы противопожарной охраны МЧС и 3 пожарные машины и живая сила Шемкирской службы противопожарной охраны.

    Пожарным удалось локализовать пожар, огонь не перешел на близлежащую территорию.

    *** 16:31

    Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ На зерновом поле в Шемкире начался пожар. 

    Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в селе Махмудлу. 

    Для локализации пожара на принадлежащем гражданину зерновом поле на территорию привлечены пожарные машины. 

    Загорелись также кустарники и сухая трава в горной местности в селе Юхары Сейфели. Из Гянджи в район также отправлена пожарная машина.

    Будет предоставлена дополнительная информация. 

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