Пожар в горной местности в Шемкире локализован - ОБНОВЛЕНО-2

Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ Пожар в горной местности в Шемкире локализован.
Как сообщает западное бюро Report, пожар в горной местности на территории села Сейфели полностью локализован.
Загорелись также кустарники и сухая трава.
Отметим, что на место происшествия были привлечены 4 пожарные машины.
*** 17:31
Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ Пожар на зерновом поле в Шемкирском районе локализован.
Как сообщает западное бюро Report, сгорело 2 из 4 га нескошенного зернового поля на территории села Махмудлу.
По информации, в результате пожара также загорелись 17 фруктовых деревьев.
На место происшествия прибыли 1 пожарная машина Гянджинской службы противопожарной охраны МЧС и 3 пожарные машины и живая сила Шемкирской службы противопожарной охраны.
Пожарным удалось локализовать пожар, огонь не перешел на близлежащую территорию.
*** 16:31
Шемкир. 27 июня. REPORT.AZ/ На зерновом поле в Шемкире начался пожар.
Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в селе Махмудлу.
Для локализации пожара на принадлежащем гражданину зерновом поле на территорию привлечены пожарные машины.
Загорелись также кустарники и сухая трава в горной местности в селе Юхары Сейфели. Из Гянджи в район также отправлена пожарная машина.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Valeh DadaşovАвтор новости
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