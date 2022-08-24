Пожар в горной местности в Шеки потушен

17:53

Пожар, возникший в горной местности близ села Киш Шекинского района потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате пожара, по предварительной информации, на 50 гектаров сгорели кустарники и сухая трава. Несмотря на сложность рельефа и высокую температуру воздуха, благодаря принятым мерам лесополоса была защищена от огня.

В тушении пожара принимали участие соответствующие силы Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местной исполнительной власти, а также жители села.