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Пожар в горной местности в Шеки потушен

Пожар в горной местности в Шеки потушен 17:53
Происшествия
24 августа 2022 г. 18:15
Пожар в горной местности в Шеки потушен

Пожар, возникший в горной местности близ села Киш Шекинского района потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате пожара, по предварительной информации, на 50 гектаров сгорели кустарники и сухая трава. Несмотря на сложность рельефа и высокую температуру воздуха, благодаря принятым мерам лесополоса была защищена от огня.

В тушении пожара принимали участие соответствующие силы Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местной исполнительной власти, а также жители села.

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Версия на английском языке Wildfire in Azerbaijan's Shaki district extinguished
Версия на азербайджанском языке Şəkidə dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb

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