Пожар в горно-лесистой местности в Загатале охватил площадь в 10 гектаров

К тушению пожара, возникшего в горно-лесистой местности вблизи села Юхары Тала Загатальского района, привлечены два вертолета МЧС.
Как сообщает северо-западное бюро Report, в тушении огня задействованы 100 человек личного состава МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.
Заместитель начальника Загатальской Государственной противопожарной службы Нурлан Шабанов сообщил местному бюро Report, что огонь охватил площадь в 10 гектаров.
В настоящее время пожар продолжается.