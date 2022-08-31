Пожар в горно-лесистой местности в Загатале охватил площадь в 10 гектаров

Пожар в горно-лесистой местности в Загатале охватил площадь в 10 гектаров

К тушению пожара, возникшего в горно-лесистой местности вблизи села Юхары Тала Загатальского района, привлечены два вертолета МЧС.

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К тушению пожара, возникшего в горно-лесистой местности вблизи села Юхары Тала Загатальского района, привлечены два вертолета МЧС. Как сообщает северо-западное бюро Report, в тушении огня задействованы 100 человек личного состава МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. Заместитель начальника Загатальской Государственной противопожарной службы Нурлан Шабанов сообщил местному бюро Report, что огонь охватил площадь в 10 гектаров. В настоящее время пожар продолжается. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Фото Wildfire in highlands of Azerbaijan's Zagatala district covers 10 hectares