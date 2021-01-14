МЭПР: Пожар в Гирканском национальном парке

В Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о пожаре в Гирканском национальном парке Астаринского района.

Сегодня вечером Шинданском лесничестве, расположенном на территории Астаринского района Гирканского национального парка, произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов, на место происшествия были привлечены сотрудники Национального парка, других местных структур Министерства экологии и природных ресурсов и региональной Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в связи с тем, что пожар произошел в высокогорной местности, возникли трудности с привлечением техники: “При тушении пожара в основном используется ручной труд. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара”.

21:17

В Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о пожаре в Гирканском национальном парке Астаринского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место вызваны сотрудники Государственной противопожарной службы министерства. В тушении пожара помогают сотрудники лесного центра министерства экологии и природных ресурсов.

Дополнительная информация будет предоставлена.