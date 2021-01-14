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МЭПР: Пожар в Гирканском национальном парке

МЭПР: Пожар в Гирканском национальном парке В Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о пожаре в Гирканском национальном парке Астаринского района.
Происшествия
14 января 2021 г. 21:48
МЭПР: Пожар в Гирканском национальном парке

Сегодня вечером Шинданском лесничестве, расположенном на территории Астаринского района Гирканского национального парка, произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов, на место происшествия были привлечены сотрудники Национального парка, других местных структур Министерства экологии и природных ресурсов и региональной Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в связи с тем, что пожар произошел в высокогорной местности, возникли трудности с привлечением техники: “При тушении пожара в основном используется ручной труд. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара”.

21:17

В Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о пожаре в Гирканском национальном парке Астаринского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место вызваны сотрудники Государственной противопожарной службы министерства. В тушении пожара помогают сотрудники лесного центра министерства экологии и природных ресурсов.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Hirkan Milli Parkında yanğın başlayıb

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