Пожар в Gazelli Group потушен

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Пожар в Gazelli Group локализован.

Об этом в заявлении Report сказала заведующая отделом по связям с общественностью Gazelli Group Елена Эйвазлы.

По ее словам, около часа назад в одном из принадлежащих компании складов произошло короткое замыкание. Пожар удалось локализовать за короткое время: "В результате никто не пострадал, а также не был нанесен ущерб хранящемуся на складе товару".

По словам завотделом, сообщения о получении людьми травм в результате пожара не соответствуют действительности.