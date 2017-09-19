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    Пожар в Gazelli Group потушен

    Елена Эйвазлы: Сообщения о получении людьми травм в результате пожара не соответствуют действительности

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Пожар в Gazelli Group локализован.

    Об этом в заявлении Report сказала заведующая отделом по связям с общественностью Gazelli Group Елена Эйвазлы.

    По ее словам, около часа назад в одном из принадлежащих компании складов произошло короткое замыкание. Пожар удалось локализовать за короткое время: "В результате никто не пострадал, а также не был нанесен ущерб хранящемуся на складе товару".

    По словам завотделом, сообщения о получении людьми травм в результате пожара не соответствуют действительности.  

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